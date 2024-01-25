Два важных игрока «Ювентуса» рискуют пропустить матч с «Интером»

Полузащитник Адриен Рабио и вингер Федерико Кьеза продолжают восстановление после травм.

Оба футболиста отсутствовали в недавней встрече с «Лечче», которая завершилась победой команды Массимилиано Аллегри со счётом 3:0. По данным Sky Sport, Рабио и Кьеза не смогут принять участие в ближайшем поединке против «Эмполи» (27 января). Француз и итальянец также рискуют пропустить и один из важнейших матчей сезона против «Интера» (4 февраля), но в «Ювентусе» делают всё возможное, чтобы оба игрока успели восстановиться к очной битве двух главных претендентов на чемпионство.

Туринский гранд возглавляет турнирную таблицу Серии А с 52 очками, в то время как «Интер», сыгравший на один матч меньше, имеет в своём активе 51 балл.