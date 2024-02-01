Бремер: «Не жалею о том, что выбрал «Ювентус», а не «Интер»

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер считает, что сделал правильный выбор.

Бразилец пополнил ряды «бьянконери» в июле 2022 года, перебравшись из «Торино». Как известно, в подписании игрока также был заинтересован миланский «Интер», однако туринцам удалось взять верх в борьбе за востребованного центрбека.

«Сожалению ли я? Ни за что. Я выбрал правильный клуб, в этом нет никаких сомнений», – приводит TuttoSport ответ Бремера на вопрос о выборе между «Ювентусом» и «Интером».

В настоящий момент «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А, на одно очко опережая «Ювентус» при одном матче в запасе. 4 февраля команды проведут очный матч на поле «Интера».