​Индзаги получит награду перед матчем с «Ювентусом»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги был признан лучшим тренером Серии А по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце «Интер» провёл в чемпионате Италии три матча. В них команда Индзаги обыграла «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1) и «Фиорентину» (1:0). Именно «нерадзурри» сейчас занимают первое место в турнирной таблице. «Интер» на один балл опережает «Ювентус» (54 против 53), проведя при этом на одну игру меньше.

Награду лучшему тренеру итальянской Серии А по итогам месяца Индзаги получит 4 февраля перед началом матча «Интер» - «Ювентус».