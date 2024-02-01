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Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги получит награду перед матчем с «Ювентусом»

01 Февраля 2024 • 18:43 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
04.02 22:45

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги был признан лучшим тренером Серии А по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце «Интер» провёл в чемпионате Италии три матча. В них команда Индзаги обыграла «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1) и «Фиорентину» (1:0). Именно «нерадзурри» сейчас занимают первое место в турнирной таблице. «Интер» на один балл опережает «Ювентус» (54 против 53), проведя при этом на одну игру меньше.

Награду лучшему тренеру итальянской Серии А по итогам месяца Индзаги получит 4 февраля перед началом матча «Интер» - «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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