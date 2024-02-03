Щесны отклонил предложение «Ювентуса» по новому контракту

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны отказался подписывать новый контракт с клубом на предложенных условиях.

Действующий договор поляка истекает в 2025 году. Руководство туринцев планировало продлить соглашение Щесны до 2026 года с сокращением зарплаты – вратарь заработал бы ровно ту же сумму, что по нынешнему контракту, но с распределением на дополнительный год. По сведениям La Gazzetta dello Sport, 33-летний игрок отклонил это предложение. Вероятно, стороны возобновят обсуждения в будущем.

Войцех Щесны выступает за «Ювентус» с 2017 года. В текущем сезоне он провёл 20 матчей за «бьянконери», пропустив 12 голов.