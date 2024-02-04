Аллегри — об игре с «Интером»: «Это не решающий момент в борьбе за золото»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился комментарием о предстоящем матче с миланским «Интером».

«Это не решающий момент в борьбе за золото. Три очка можно отыграть и потерять их за несколько игр. Мы должны набирать очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов, что является нашей целью в сезоне», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч 23-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится сегодня, 4 февраля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:45 по московскому времени. Наш портал проведет текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге команды сыграли между собой вничью – 1:1.