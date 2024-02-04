Маротта – о Зелиньски: «Это отличный игрок для «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта вновь высказался о предстоящем подписании полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.

Как следует из многочисленных сообщений СМИ, польский футболист уже дал добро на переход в «Интер». Сделка должна быть подтверждена в скором времени.

«Зелиньски обладает отличными качествами, он способен стать частью нашей команды. Мы рассматриваем различные варианты, включая Петра, ведь его контракт с «Наполи» истекает. Мы будем очень рады, если сможем это осуществить, а если нет – он уйдёт куда-то ещё», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Маротты.