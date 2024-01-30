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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» не отпустил Самарджича в «Ювентус»

30 Января 2024 • 02:15 Комментировать
Удинезе
...
Монца
03.02 17:00

«Ювентус» предпринял неудачную попытку подписания полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича.

Туринский гранд хотел арендовать сербского футболиста без обязательства выкупа, но получил отказ от «Удинезе», докладывает известный инсайдер Джанлука ди Марцио. Ранее в подписании 21-летнего хавбека был также заинтересован «Наполи».

Стоимость Лазара Самарджича, согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро. В текущем сезоне игрок записал себе в актив три забитых гола и две результативные передачи, проведя 20 матчей за «Удинезе» в рамках Серии А. Действующий контракт серба рассчитан до 2026 года.

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Ювентус Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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