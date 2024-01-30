«Удинезе» не отпустил Самарджича в «Ювентус»

«Ювентус» предпринял неудачную попытку подписания полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича.

Туринский гранд хотел арендовать сербского футболиста без обязательства выкупа, но получил отказ от «Удинезе», докладывает известный инсайдер Джанлука ди Марцио. Ранее в подписании 21-летнего хавбека был также заинтересован «Наполи».

Стоимость Лазара Самарджича, согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро. В текущем сезоне игрок записал себе в актив три забитых гола и две результативные передачи, проведя 20 матчей за «Удинезе» в рамках Серии А. Действующий контракт серба рассчитан до 2026 года.