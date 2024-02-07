Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паганин: «Интер» впечатлил не самой победой, а мощью»

07 Февраля 2024 • 00:47 Комментировать
Интер Милан
1:0
Ювентус

В центральном матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл туринский «Ювентус», забив тому один мяч. Антонио Паганин, бывший игрок «Интера», впечатлен не столько победой, сколько уверенной игрой подопечных Симоне Индзаги.

- Помимо результата, впечатлила сила, мощь, с которой действовал «Интер». Есть ощущение, что команда сделала качественный шаг вперед. Она выступает с позиций лидера в каждом матче и каждый раз показывает, что она может, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

В следующем туре миланскому клубу предстоит сыграть с «Ромой», это случится десятого февраля.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Паганин

Новости по матчу

05 Февраля
02:49
Локателли: «Верю, что «Ювентус» ещё поборется за чемпионство»
01:36
Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с «Интером»
01:28
Индзаги – о победе над «Ювентусом»: «Интер» выиграл заслуженно, но вся борьба впереди»
01:20
Аллегри – о поражении от «Интера»: «Ювентус» всё ещё в выгодной позиции»
01:11
Маркус Тюрам: «Интер» ещё не чемпион»
01:01
«Интер» впервые за 17 лет начал год с шести побед в шести матчах
00:41
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» 32
04 Февраля
23:51
Джунтоли: «Ювентус» не планировал трансферы, но не смог пройти мимо двух отличных игроков»
23:16
Маротта – о Зелиньски: «Это отличный игрок для «Интера»
23:01
Маротта: «Победа над «Ювентусом» придаст «Интеру» уверенности, но впереди много игр»
22:15
«Интер» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:44
​«Интер» и «Ювентус» объявили составы на очный матч Серии А
20:42
Аллегри — об игре с «Интером»: «Это не решающий момент в борьбе за золото»
18:41
Бывший игрок «Интера» Стефан Дальма поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса»
15:49
Индзаги: «У «Ювентуса» есть преимущество в чемпионской гонке, клуб играет всего один матч в неделю» 1
15:12
Ставка и прогноз на матч Интер – Ювентус чемпионата Италии – 4 февраля 2024
14:47
Кефрен Тюрам интересен двум итальянским грандам
02:33
Интер - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Февраля
23:51
Пиоли рассказал, чего ждёт от матча «Интер» – «Ювентус»
22:52
Подробный прогноз и ставка на матч Интер Милан – Ювентус чемпионата Италии – 4 февраля 2024
22:43
Щесны отклонил предложение «Ювентуса» по новому контракту
20:59
Прогноз и ставка на точный счёт матча Интер Милан — Ювентус чемпионата Италии — 4 февраля 2024
20:52
«Интер» - «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:02
Индзаги: «Я фанат Аллегри, в этом сезоне мы наблюдаем за особенным «Ювентусом»
14:29
Аллегри: «Интер» – явный фаворит на скудетто»
11:34
Зелиньски получил предложение от клуба АПЛ, поляк уже сделал свой выбор
02 Февраля
12:35
Колыванов: «Между «Интером» и «Ювентусом» только начинается борьба»
02:53
Сенси не сменит «Интер» на «Лестер» – сделка сорвалась
01 Февраля
23:50
Переход Сенси из «Интера» в «Лестер» может сорваться в последний момент
21:49
«Интер» уверен в продлении контракта с Лаутаро Мартинесом
18:43
​Индзаги получит награду перед матчем с «Ювентусом» 2
03:46
Аллегри придётся согласиться на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»
03:19
Бремер: «Не жалею о том, что выбрал «Ювентус», а не «Интер» 1
00:14
Пьянич: «Аллегри смог воссоздать ДНК «Ювентуса»
31 Января
19:30
«Будете ненавидеть меня»: Маккенни огорчил фанатов «Ювентуса» 1
18:00
Алькарас прошёл медобследование для перехода в «Ювентус»
30 Января
15:06
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» под угрозой срыва
02:25
​Ди Канио: «Уверен, что Аллегри будет доволен ничьей в матче с «Интером»
02:15
«Удинезе» не отпустил Самарджича в «Ювентус»
00:42
В «Ювентусе» считают, что у Мойзе Кина нет будущего в клубе
29 Января
15:40
«Рома» может усилиться бывшим игроком «Ювентуса»
14:10
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» может помочь «Ювентусу» купить хавбека «матрасников»
05:10
Симеоне ответил на вопрос о Мойзе Кине
03:20
Симоне Индзаги ответил на высказывания Аллегри об «Интере» 1
28 Января
23:45
Мойзе Кин посетил матч «Атлетико», сделка будет закрыта в ближайшее время
19:18
​Аллегри назвал «Интер» фаворитом в чемпионской гонке 1
27 Января
22:07
«Ювентус» не проигрывает 19 официальных матчей, следующий – против «Интера»
25 Января
22:00
Два важных игрока «Ювентуса» рискуют пропустить матч с «Интером»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
01:00 · Италия. Серия А
Муриэль сменит «Аталанту» на клуб МЛС
00:47 · Италия. Серия А
Паганин: «Интер» впечатлил не самой победой, а мощью»
00:30 · Италия. Серия А
​Ибрагимович неожиданно стал почётным гостем музыкального фестиваля «Сан-Ремо»
00:13 · Англия. Премьер-лига
Бразильские игроки забили 73 гола в топ-10 лигах Европы в 2024 году – второй показатель
06 Февраля
23:32 · Италия. Серия А
Таккинарди: «Юве» не стоит вешать нос»
23:15 · Италия. Серия А
Аллегри вряд ли останется в «Ювентусе» на следующий сезон – клуб нашёл возможного преемника слухи
22:56 · Италия. Серия А
Кандела: «Моуринью допустил несколько ошибок, при де Росси «Рома» смотрится иначе»
22:34 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо может стать игроком «Милана»
22:07 · Италия. Серия А
Конте не вернётся в «Ювентус» в обозримом будущем
21:28 · Италия. Серия А
Агент: «Мотта не возглавит «Наполи» этим летом»
21:10 · Италия. Серия А
«Интер» завершит подписание Зелиньски в феврале
19:38 · Италия. Серия А
​Сарри жёстко поговорил с футболистами «Лацио»
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель в оборону
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Серии А
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Звёздный Леау интересен трём суперклубам 1
Все новости
Рекомендуем