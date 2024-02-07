Паганин: «Интер» впечатлил не самой победой, а мощью»

В центральном матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл туринский «Ювентус», забив тому один мяч. Антонио Паганин, бывший игрок «Интера», впечатлен не столько победой, сколько уверенной игрой подопечных Симоне Индзаги.

- Помимо результата, впечатлила сила, мощь, с которой действовал «Интер». Есть ощущение, что команда сделала качественный шаг вперед. Она выступает с позиций лидера в каждом матче и каждый раз показывает, что она может, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

В следующем туре миланскому клубу предстоит сыграть с «Ромой», это случится десятого февраля.