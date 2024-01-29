Симоне Индзаги ответил на высказывания Аллегри об «Интере»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на недавние заявления Массимилиано Аллегри.

Напомним, что в «Интере», по словам наставника «Ювентуса», слишком чувствительно воспринимают его шуточные высказывания.

«Аллегри назвал нас слишком обидчивыми? Лично у меня нет никаких проблем, и я вообще не считаю, что это было грубо. Мы начнём думать о «Ювентусе» во вторник.

Нас ждёт матч двух очень сильных команд, показывающих великолепные, почти идентичные результаты. Матч первого круга в Турине не получился зрелищным, зато в нём было забиты два красивых гола. Теперь мы встретимся с «Ювентусом» перед своими болельщиками», – сказал в беседе с DAZN Индзаги.

Матч «Интер» – «Ювентус» состоится в воскресенье.