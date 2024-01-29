Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги ответил на высказывания Аллегри об «Интере»

29 Января 2024 • 03:20 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
04.02 22:45

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на недавние заявления Массимилиано Аллегри.

Напомним, что в «Интере», по словам наставника «Ювентуса», слишком чувствительно воспринимают его шуточные высказывания. 

«Аллегри назвал нас слишком обидчивыми? Лично у меня нет никаких проблем, и я вообще не считаю, что это было грубо. Мы начнём думать о «Ювентусе» во вторник.

Нас ждёт матч двух очень сильных команд, показывающих великолепные, почти идентичные результаты. Матч первого круга в Турине не получился зрелищным, зато в нём было забиты два красивых гола. Теперь мы встретимся с «Ювентусом» перед своими болельщиками», – сказал в беседе с DAZN Индзаги.

Матч «Интер» – «Ювентус» состоится в воскресенье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри ещё теги

Новости по матчу

28 Января
23:45
Мойзе Кин посетил матч «Атлетико», сделка будет закрыта в ближайшее время
19:18
​Аллегри назвал «Интер» фаворитом в чемпионской гонке 1
27 Января
22:07
«Ювентус» не проигрывает 19 официальных матчей, следующий – против «Интера»
25 Января
22:00
Два важных игрока «Ювентуса» рискуют пропустить матч с «Интером»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
0
1
4.20 3.75 1.88
Видео
29.01.24 в 22:45
Салернитана Салернитана
Рома Рома
5.20 3.70 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
04:16 · Италия. Серия А
​Леау: «Плакал, когда выиграл Скудетто»
03:45 · Италия. Серия А
​Леау: «Моя книга - подарок всем фанатам»
03:44 · Италия. Серия А
Леау: «Я никогда не думал об уходе из «Милана»
03:35 · Италия. Серия А
​Зоммер: «Уверен, что первым успел к мячу»
03:20 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги ответил на высказывания Аллегри об «Интере»
03:16 · Италия. Серия А
​Леау: «Мне не хватает Мальдини»
02:57 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Идём своей дорогой»
01:52 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о победе «Интера»: «Могу только поаплодировать команде»
00:45 · Италия. Серия А
«Фиорентина» упустила шанс остановить «Интер»
00:34 · Италия. Серия А
«Сречан Рождендан» - «Ювентус» поздравил Влаховича с днём рождения
00:24 · Италия. Серия А
​Бергоми: «Я был неправ в отношении де Кетеларе»
00:15 · Италия. Серия А
Лаутаро сравнялся с Икарди по голам, забитым за «Интер»
00:11 · Италия. Серия А
Луис Альберто: «Много создали, мало реализовали»
28 Января
23:45 · Италия. Серия А
Мойзе Кин посетил матч «Атлетико», сделка будет закрыта в ближайшее время
23:18 · Италия. Серия А
​Сарри досрочно покинул стадион по личным причинам
Все новости
Рекомендуем