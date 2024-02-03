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Зелиньски получил предложение от клуба АПЛ, поляк уже сделал свой выбор

03 Февраля 2024 • 11:34 Комментировать
Наполи
...
Верона
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04.02 17:00

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски недавно получил предложение от клуба из Английской премьер-лиги. Имя команды не называется, но журналист Николо Скира сообщает о том, что поляк уже успел отказаться от переезда на туманный альбион.

Источник также сообщает, что к Зелиньски обратился другой итальянский клуб, но полузащитник уже давно сделал свой выбор – присоединиться к миланскому «Интеру» в конце сезона на правах свободного агента.

29-летний Зелиньски в нынешнем сезоне провёл 19 матчей в итальянской Серии А за «Наполи», где записал на свой счёт два гола и две результативные передачи. В составе неаполитанцев поляк выступает с 2016 года.

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