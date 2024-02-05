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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о поражении от «Интера»: «Ювентус» всё ещё в выгодной позиции»

05 Февраля 2024 • 01:20 Комментировать
Интер Милан
1:0
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после поражения от «Интера» (0:1).

Судьбу встречи двух главных претендентов на чемпионство решил автогол Федерико Гатти, забитый на 37-й минуте. Отставание «Ювентуса» от «Интера» увеличилось до четырёх очков, при этом «нерадзурри» ещё и провели на одну игру меньше.

«Мы по-прежнему находимся в хорошей позиции. Перед началом сезона никто не мог представить, что мы будем так высоко. «Интер» – фаворит в борьбе за Скудетто, а наша цель – место в четвёрке, но впереди много матчей, у всех иногда случаются спады», – заявил в послематчевом интервью Аллегри.

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01:20 · Италия. Серия А
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