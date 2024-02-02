Сенси не сменит «Интер» на «Лестер» – сделка сорвалась

Полузащитник Стефано Сенси остаётся в миланском «Интере».

Итальянец был приоритетной трансферной целью рулевого «Лестера» Энцо Марески, однако клубам так и не удалось согласовать все условия перехода до закрытия окна. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 28-летний футболист уже прошёл медицинское обследование в расположении «лис», но в последний момент между сторонами возникли разногласия по деталям аренды. Хавбек возвращается в Милан.

Контракт Стефано Сенси с «Интером» рассчитан до июня текущего года. Игрок принял участие в четырёх матчах «нерадзурри» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями.