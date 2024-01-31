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«Будете ненавидеть меня»: Маккенни огорчил фанатов «Ювентуса»

31 Января 2024 • 19:30 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
04.02 22:45

Футболисты «Ювентуса» ответили на вопрос, кто для них является футбольным идолом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба туринского клуба. Полузащитник Уэстон Маккенни наверняка огорчил фанатов «старой синьоры», назвав легенду «Ромы» - Франческо Тотти.

«Ребята, вы будете меня ненавидеть. Мой футбольный идол – Франческо Тотти», - сказал Маккенни.

Другие футболисты «Ювентуса» оказались более осторожными, называя бывших игроков команды – Криштиану Роналду, Алессандро дель Пьеро, Павла Недведа и Джанлуиджи Буффона.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни

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