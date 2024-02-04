Кефрен Тюрам интересен двум итальянским грандам

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам пользуется большим спросом среди итальянских клубов. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ближайшим летом за французского хавбека сразятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус», которые в нынешнем сезоне являются главными претендентами на чемпионский титул Серии А.

Напомним, Тюрам был интересен топ-клубам и прошлым летом, но ни одна из заинтересованных команд не стала удовлетворять финансовые требования «Ниццы» в размере 50 миллионов евро.

Отметим, что в «Интере» играет родной брат Кефрена – Маркус, который в этом сезоне забил 8 голов и отдал 7 ассистов в Серии А.