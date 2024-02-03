Пиоли рассказал, чего ждёт от матча «Интер» – «Ювентус»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о предстоящем поединке конкурентов своей команды.

«Россонери» вырвали победу над «Фрозиноне» и получили возможность приблизиться к «Интеру» и «Ювентусу», которые проведут очный матч в воскресенье.

«Эти две команды заслуженно доминируют в Серии А. Они похожи по манере игры, так что это может быть очень равное противостояние. Я за то, чтобы встреча завершилась вничью», – заявил в послематчевом интервью DAZN Пиоли.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 54 набранными очками при 21-м сыгранном матче. «Ювентус», проведший на одну игру больше, отстаёт на один балл, «Милан» – третий с 49 очками в 23-х поединках.