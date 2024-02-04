Маротта: «Победа над «Ювентусом» придаст «Интеру» уверенности, но впереди много игр»

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта побеседовал с журналистами перед началом матча против «Ювентуса».

Сегодняшний матч имеет ключевое значение в чемпионской гонке: «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Ювентус» на одно очко, также у «нерадзурри» остаётся один несыгранный поединок в запасе.

«Сегодняшний матч очень важен, но он не решит всё. Это «Дерби д'Италия», встреча двух очень сильных команд. Важное испытание, которое даст ответы на многие вопросы. Победа над «Ювентусом» придаст уверенности, но впереди много игр. Как мы часто видели, так называемые «провинциальные» команды могут быть опасными и отнимать у лидеров очки, когда этого меньше всего ждут», – цитирует Football Italia Маротту.