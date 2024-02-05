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Чемпионат Италии. Серия А

Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом»

05 Февраля 2024 • 00:41 Комментировать (2)
Интер Милан
1:0
Ювентус
окончен

В Дерби Италии миланский «Интер» играл у себя дома с «Ювентусом».

Протокол игры  
Интер Милан1:0Ювентус
(1:0) Гатти Федерико37'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби ФранческоБастони Алессандро 89' (Классен Дэви ( 89') Дармиан Маттео 73' (Дюмфрис Дензел ( 73') Барелла Николо 89' (Де Врей Стефан ( 89') Чалханоглу ХаканМхитарян Генрих  52'Димарко Федерико 73' (Аугусто Карлос ( 73') Тюрам Маркус  77' 78' (Арнаутович Марко ( 78') Мартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельФраттези ДавидеАслани КристьянСанчес АлексисБушанан ТажонДи Дженнаро Раффаэле
Щесны ВойцехГатти Федерико 88' (Миретти Фабио ( 88') Бремер Глейсон  88'Данило Луис  33'Камбьясо Андреа 88' (Алекс Сандро ( 88') Маккенни Уэстон 90' (Алькарас Карлос ( 90') Локателли МануэльРабио АдриенКостич Филип 66' (Веа Тимоти ( 66') Влахович Душан  19'Йылдыз Кенан 66' (Кьеза Федерико ( 66')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльДжало ТьягуНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоПерин МаттиаБоэнде Джозеф
04 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Два тура подряд в Серии A менялись лидеры турнирной таблицы. То «Ювентус» пользовался отъездом «Интера» на Суперкубок и выбирался на первую строчку, то «бьянконери» неожиданно устраивались на домашнюю ничью с «Вероной» и возвращались на второе место. Теперь рокировка случилась бы в случае победы «старой синьоры» на «Сан Сиро».

Массимилиано Аллегри заранее сбавил давление со своей команды, заявив, что этот матч не является решающим в борьбе за чемпионство. Наставник «Ювентуса» напомнил или слукавил, что главной целью его команды является просто попадание в Лигу чемпионов. А Симоне Индзаги отметил преимущество «Юве» на дистанции в том плане, что туринцы избавлены от еврокубков в нынешнем сезоне.

«Интер» начал отчётный матч инициативней. Можно сказать, на правах хозяев. Но «Ювентус» неплохо оборонялся. Павар закинул на Димарко, которому не хватило точности, чтобы хорошо попасть по мячу ногой. Потом Чалханоглу отпасовал влево на Димарко, тот прострелил в направлении Тюрама, однако Маркуса нейтрализовал Бремер.

По истечении получаса игры Маккенни в контратаке отдал к левому краю вратарской на Влаховича, который затянул с ударом, поэтому Павар накрыл его. На 37-й минуте «нерадзурри» открыли счёт. Барелла выполнил доставку справа, Павар на ближней штанге неуклюже попробовал достать мяч в падении, а Гатти сделал работу Тюрама, грудью отправив снаряд в собственные ворота (1:0).

В начале «Ювентус» что-то там попытался в атаке, но бесполезно. «Интеристы» дважды простили своих соперников на подступах к 60-й минуте. Димарко с левого полуфланга пробил низом мимо дальнего угла, а Чалханоглу стукнул мяч об правую штангу. Плюс была ещё пара вязких эпизодов, где дело не дошло до ударов по воротам «Юве».

Ну и всё-таки игра на какое-то время раскрылась благодаря контратакам  «Интера». Тюрам выкатил слева так, что не вложил мяч в ногу Димарко. Гатти дважды мог исправиться за автогол, но не попадал в створ. Чалханоглу с Лаутаро также не хватало точности. Вышедшему на замену Арнаутовичу в концовке не дал забить с короткого расстояния Щесны.

На последних минутах за «Ювентус» дебютировал Карлос Алькарас. В итоге ключевая роль осталась у автогола Гатти. В первом круге в Дерби Италии была боевая ничья, теперь – победа «Интера». Вдобавок – утверждение «нерадзурри» на первом месте с четырьмя очками отрыва и матчем в запасе по сравнению с «бьянконери».

Кирилл Иванцов

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Интер Милан Ювентус Серия А Чемпионат Италии Федерико Гатти ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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InterSan
05 Февраля 2024 в 00:54
Forza Inter. Странная игра - открытая во втором тайме. Но, зрелищная. Не
До Скудетто еще очень далеко. Но, немного помечтать можно……
Juventissimo
05 Февраля 2024 в 00:50
Судя по тому, что видели все, Аллегри не лукавил, когда говорил о месте в четверке. Разница в уровне игроков у этих команд серьёзная, построение игры тоже в большом дисбалансе. Обычная беда Юве - отсутствие мысли при построении атак - всё хрестоматийно. Откровенно повезло, что Щенсны поймал кураж и хозяева ноги себе заплетали, а то счет был бы крупнее. Короче говоря, итог сожаления особого не вызвал - по игре. Будем расти и набираться опыта. Forza Juve!
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