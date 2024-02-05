Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом»

В Дерби Италии миланский «Интер» играл у себя дома с «Ювентусом».

Два тура подряд в Серии A менялись лидеры турнирной таблицы. То «Ювентус» пользовался отъездом «Интера» на Суперкубок и выбирался на первую строчку, то «бьянконери» неожиданно устраивались на домашнюю ничью с «Вероной» и возвращались на второе место. Теперь рокировка случилась бы в случае победы «старой синьоры» на «Сан Сиро».

Массимилиано Аллегри заранее сбавил давление со своей команды, заявив, что этот матч не является решающим в борьбе за чемпионство. Наставник «Ювентуса» напомнил или слукавил, что главной целью его команды является просто попадание в Лигу чемпионов. А Симоне Индзаги отметил преимущество «Юве» на дистанции в том плане, что туринцы избавлены от еврокубков в нынешнем сезоне.

«Интер» начал отчётный матч инициативней. Можно сказать, на правах хозяев. Но «Ювентус» неплохо оборонялся. Павар закинул на Димарко, которому не хватило точности, чтобы хорошо попасть по мячу ногой. Потом Чалханоглу отпасовал влево на Димарко, тот прострелил в направлении Тюрама, однако Маркуса нейтрализовал Бремер.

По истечении получаса игры Маккенни в контратаке отдал к левому краю вратарской на Влаховича, который затянул с ударом, поэтому Павар накрыл его. На 37-й минуте «нерадзурри» открыли счёт. Барелла выполнил доставку справа, Павар на ближней штанге неуклюже попробовал достать мяч в падении, а Гатти сделал работу Тюрама, грудью отправив снаряд в собственные ворота (1:0).

В начале «Ювентус» что-то там попытался в атаке, но бесполезно. «Интеристы» дважды простили своих соперников на подступах к 60-й минуте. Димарко с левого полуфланга пробил низом мимо дальнего угла, а Чалханоглу стукнул мяч об правую штангу. Плюс была ещё пара вязких эпизодов, где дело не дошло до ударов по воротам «Юве».

Ну и всё-таки игра на какое-то время раскрылась благодаря контратакам «Интера». Тюрам выкатил слева так, что не вложил мяч в ногу Димарко. Гатти дважды мог исправиться за автогол, но не попадал в створ. Чалханоглу с Лаутаро также не хватало точности. Вышедшему на замену Арнаутовичу в концовке не дал забить с короткого расстояния Щесны.

На последних минутах за «Ювентус» дебютировал Карлос Алькарас. В итоге ключевая роль осталась у автогола Гатти. В первом круге в Дерби Италии была боевая ничья, теперь – победа «Интера». Вдобавок – утверждение «нерадзурри» на первом месте с четырьмя очками отрыва и матчем в запасе по сравнению с «бьянконери».

Кирилл Иванцов