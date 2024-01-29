Симеоне ответил на вопрос о Мойзе Кине

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал скорый приход в клуб нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.

Итальянский футболист проведёт в «Атлетико» остаток сезона на правах аренды. Сделка уже согласована, и в воскресенье 23-летний форвард даже посетил домашнюю игру «матрасников» против «Валенсии» (2:0).

«Любые новички, которые добавят конкуренции внутри команды и помогут конкурировать с соперниками, сделают нас лучше. Такова наша идея, и именно к этому мы стремимся», – ответил на послематчевой пресс-конференции Симеоне, когда его спросили о подписании Мойзе Кина.