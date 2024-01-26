Вермирен: «Никогда не сталкивался с такой атмосферой, как на стадионе «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Артур Вермирен высказался после своего перехода в клуб.

18-летний полузащитник пополнил ряды «матрасников», перебравшись из бельгийского «Антверпена». Юный футболист заключил контракт, рассчитанный до 2030 года.

Вермирен признался, что был приятно удивлён, когда посетил матч «Атлетико»: «Это было безумие. Я никогда не сталкивался с такой атмосферой, как на «Метрополитано». Потрясающие ощущения, безумные фанаты. Это лучшее, что я когда-либо видел.

Я часто представлял себя в «Атлетико». Это отличный клуб, здесь есть страсть, все как одна семья. Я действительно хотел перейти сюда», – цитируют испанские СМИ бельгийца.