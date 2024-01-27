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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался о возможном переходе Мойзе Кина в «Атлетико»

27 Января 2024 • 00:06 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
1 1.30 X 5.20 2 11.50
Через 18 ч. 31 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мойзе Кина.

Как сообщалось на днях, 23-летний игрок вот-вот должен перебраться в мадридский «Атлетико» на правах аренды до конца сезона, однако сделка может не состояться из-за сорвавшегося трансфера Анхеля Корреа в саудовский «Аль-Иттихад».

«Кин возвращается к тренировкам с «Ювентусом». Сейчас он наш игрок, а дальше будет видно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», – передаёт Football Italia слова Аллегри.

Интерес к Мойзе Кину также проявляли «Монца» и «Фиорентина».

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