Аллегри высказался о возможном переходе Мойзе Кина в «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мойзе Кина.

Как сообщалось на днях, 23-летний игрок вот-вот должен перебраться в мадридский «Атлетико» на правах аренды до конца сезона, однако сделка может не состояться из-за сорвавшегося трансфера Анхеля Корреа в саудовский «Аль-Иттихад».

«Кин возвращается к тренировкам с «Ювентусом». Сейчас он наш игрок, а дальше будет видно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», – передаёт Football Italia слова Аллегри.

Интерес к Мойзе Кину также проявляли «Монца» и «Фиорентина».