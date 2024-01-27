«Атлетико» принял решение по Мойзе Кину

Мадридский «Атлетико» не отказывается от подписания нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.

Итальянец рассматривался «матрасниками» в качестве замены Анхелю Корреа, на которого нацелился «Аль-Иттихад». Переезд аргентинца в Саудовскую Аравию недавно сорвался, в связи с чем могла не состояться и сделка по аренде Кина. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Маттео Моретто, «Атлетико» всё же решил подписать 23-летнего форварда «бьянконери», несмотря на ситуацию с Корреа.

Ожидается, что в ближайшее время «Атлетико» и «Ювентус» оформят сделку на ранее согласованных условиях. Мадридский клуб заплатит за аренду Мойзе Кина порядка 500 тыс евро.