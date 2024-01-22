Маротта оценил шансы «Ювентуса» на чемпионство

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о «Ювентусе».

Туринский коллектив забрался на первую строчку благодаря вчерашней победе над «Лечче» (3:0), опередив «Интер». «Нерадзурри» отстают на одно очко, имея при этом матч в запасе. Сейчас команда Симоне Индзаги проводит поединок против «Наполи» в рамках финала Суперкубка Италии.

«У «Ювентуса» есть важное преимущество – возможность всю неделю готовиться к играм чемпионата. Разумеется, участие в Лиге чемпионов является для нас источником большой гордости и мотивации, но проведение матчей раз в неделю также может существенно снизить риск получения травм. Это просто факт. «Ювентус» – абсолютный фаворит, как и мы», – приводит журналист Даниэле Мари слова Маротты.