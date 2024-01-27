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Чемпионат Италии. Серия А

​Тренер «Эмполи»: «Юве» очень силён»

27 Января 2024 • 23:30 Комментировать
Ювентус
1:1
Эмполи

В Италии проходят матчи двадцать второго тура Серии А, прямо сейчас «Милан» сражается с «Болоньей», а чуть раньше туринский «Ювентус» потерял  очки в игре со скромным «Эмполи», почти весь матч проведя в меньшинстве. Наставник тосканцев Давиде Никола прокомментировал итоги игры, он воздал должное «Ювентусу»:

- У нас было два момента и при равных составах. Все понимают силу и качества «Ювентуса». Мы не хотели предоставлять им пространство и, в то же время, не хотели отказываться от собственной игры. Когда имели большинство, наверное, надо было стараться действовать с точки зрения владения мячом, - цитирует слова Николы Juvenews.eu.


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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Давиде Никола

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