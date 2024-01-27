​Тренер «Эмполи»: «Юве» очень силён»

В Италии проходят матчи двадцать второго тура Серии А, прямо сейчас «Милан» сражается с «Болоньей», а чуть раньше туринский «Ювентус» потерял очки в игре со скромным «Эмполи», почти весь матч проведя в меньшинстве. Наставник тосканцев Давиде Никола прокомментировал итоги игры, он воздал должное «Ювентусу»:

- У нас было два момента и при равных составах. Все понимают силу и качества «Ювентуса». Мы не хотели предоставлять им пространство и, в то же время, не хотели отказываться от собственной игры. Когда имели большинство, наверное, надо было стараться действовать с точки зрения владения мячом, - цитирует слова Николы Juvenews.eu.