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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри готов пересмотреть планы ради Милинковича-Савича слухи

24 Января 2024 • 01:22 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
27.01 20:00

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич может вернуться в Италию.

Сербский игрок, по слухам, не слишком прижился в Саудовской Аравии, поэтому рассматривает возможность возвращения в Серию А. Одним из претендентов на 28-летнего футболиста считается «Ювентус». Рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри не ждёт подписаний в зимнее трансферное окно, поскольку не хочет подрывать крепкий командный дух по ходу сезона, однако готов сделать исключение ради Милинковича-Савича, докладывает журналист Лука Чимини. Рулевой туринцев высоко оценивает способности хавбека.

Сергей Милинкович-Савич выступал в Италии за «Лацио» с 2015 по 2023 год. Стоимость серба, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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