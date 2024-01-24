Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич может вернуться в Италию.

Сербский игрок, по слухам, не слишком прижился в Саудовской Аравии, поэтому рассматривает возможность возвращения в Серию А. Одним из претендентов на 28-летнего футболиста считается «Ювентус». Рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри не ждёт подписаний в зимнее трансферное окно, поскольку не хочет подрывать крепкий командный дух по ходу сезона, однако готов сделать исключение ради Милинковича-Савича, докладывает журналист Лука Чимини. Рулевой туринцев высоко оценивает способности хавбека.

Сергей Милинкович-Савич выступал в Италии за «Лацио» с 2015 по 2023 год. Стоимость серба, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.