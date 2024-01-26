​Аллегри снова подначил «Интер»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о противостоянии с «Интером». Специалист сравнил эту дуэль с битвой теннисистов Новака Джоковича и Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Как известно, Синнер сенсационно обыграл Джоковича и пробился в финал.

«Если мы моложе по возрасту, то мы – Синнер, а «Интер» - Джокович. Но я не знаю, как они это воспримут, ведь они такие чувствительные», - сказал Аллегри журналистам, подшутив над конкурентом.

Ранее сообщалось, что в «Интере» обиделись на Аллегри. Тренер «Ювентуса» сравнил их противостояние с гонкой полицейского за грабителями.

На текущий момент «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» идёт вторым, отставая на одно очко. При этом миланский клуб провёл на игру меньше.