Игрок «Ювентуса» отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Ювентуса» Матиас Суле, выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды, не пожелал переезжать в Саудовскую Аравию.

20-летний футболист получил выгодное предложение от «Аль-Иттихада», но ответил отказом. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, саудовский клуб был готов заплатить «Ювентусу» около 30 млн евро за аргентинца. Молодой форвард намерен доиграть сезон во «Фрозиноне», а затем вернуться в Турин.

В активе Матиаса Суле девять забитых мячей и одна результативная передача в 19 матчах нынешнего розыгрыша Серии А. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.