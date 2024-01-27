​«Ювентус» озвучил состав на игру против «Эмполи»

В субботу вечером «Ювентус» будет принимать «Эмполи» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Алекс Сандро, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Милик, Влахович.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Эмполи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает первое место в таблице Серии А, опережая «Интер» на одно очко. Правда, миланцы провели на игру меньше.