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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» озвучил состав на игру против «Эмполи»

27 Января 2024 • 18:58 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
1 1.30 X 5.50 2 12.50
Через 0 ч. 41 мин.

В субботу вечером «Ювентус» будет принимать «Эмполи» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Алекс Сандро, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Милик, Влахович.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Эмполи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает первое место в таблице Серии А, опережая «Интер» на одно очко. Правда, миланцы провели на игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

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