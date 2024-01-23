«Ювентус» забил 18 голов в первых пяти матчах года – такого не было больше 90 лет

«Ювентус» крайне результативно начал текущий календарный год.

Коллектив Массимилиано Аллегри выиграл все пять матчей в 2024 году, в четырёх случаях победив с крупным счётом. В общей сложности в активе «бьянконери» 18 забитых мячей в первых пяти встречах с начала нынешнего года – лучший показатель клуба с далёкого 1932 года, докладывает Opta. 92 года назад команда под руководством Карло Каркано поразила ворота соперников 22 раза в пяти стартовых играх.

Недавняя победа над «Лечче» (3:0) вывела «Ювентус» на первое место в турнирной таблице Серии А. Идущий вторым «Интер» отстаёт на одно очко, имея при этом матч в запасе.