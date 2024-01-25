Капелло: «Влахович снова показывает свой лучший футбол»

Известный экс-тренер Фабио Капелло высказался о текущей форме Душана Влаховича.

Сербский нападающий «Ювентуса» отметился пятью голами в последних трёх матчах в рамках Серии А.

«Влахович снова обрёл свою лучшую форму. Раньше ему с трудом удавалось попадать в створ, а теперь он забивает отличные голы, причём делает это с той жаждой, которую когда-то утратил. Он отдаёт все силы команде. Думаю, ему также помогла поддержка болельщиков», – приводят итальянские СМИ слова Капелло.

В активе Душана Влаховича 11 забитых мячей в 19 матчах нынешнего розыгрыша Серии А. В прошлой кампании форвард отличился 10 раз в 27 поединках лиги.