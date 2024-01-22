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Джало прокомментировал переход в «Ювентус»

22 Января 2024 • 23:27 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
27.01 20:00

Центральный защитник Тьягу Джало дал первое интервью после перехода в «Ювентус».

Гранд Серии А объявил о подписании португальца вечером понедельника. Ранее 23-летний футболист выступал за французский «Лилль».

«Я очень счастлив. «Ювентус» – великий клуб с отличным составом, здесь много талантливых игроков. Для меня это очень важный день, – высказывается в беседе с официальным сайтом «Ювентуса» Джало, не выходивший на поле с марта 2023 года из-за разрыва крестообразной связки. – Я уже готов к возвращению, много работаю. Чувствую себя хорошо, с моим коленом всё в порядке.

Я общался с Тимоти Веа, прежде чем перейти сюда. Он сказал много хорошего о «Ювентусе», а также заверил, что я здесь очень пригожусь», – поведал центрбек.

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ЮВЕНТУС ЭМПОЛИ
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