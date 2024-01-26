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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентус» хочет закрепиться на вершине таблицы

26 Января 2024 • 16:26 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
1 1.30 X 5.20 2 11.50
27.01 20:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Мы рады быть на вершине и хотим закрепиться здесь. «Интер» — очень сильная команда, набравшая много очков. Быть рядом с ними в таблице — это предмет гордости, но это не значит, что мы будем этим довольствоваться», — приводит слова Аллегри пресс-служба туринского клуба.

На данный момент «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 52 очка в 21 матче. «Интер» идет на второй строчке, имея в копилке 51 балл и одну игру в запасе.

27 января «Ювентус» встретится с «Эмполи» в рамках 22-го тура Серии А. Начало матча запланировано на 20:00 по мск.

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