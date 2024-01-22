Топ-клуб Бундеслиги может перехватить Мойзе Кина у «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин в скором времени должен отправиться в аренду.

Как известно, к подписанию итальянца близок мадридский «Атлетико», однако на форварда появился новый претендент – «Байер». По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, леверкузенцы уже начали работу над сделкой, однако переговоры находятся на ранней стадии. Решение ещё не принято.

Мойзе Кин не проходит в стартовый состав команды Массимилиано Аллегри, поэтому руководство «старой синьоры» готово отпустить 23-летнего игрока в аренду до конца сезона. Трансферная стоимость нападающего, по оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.