«Ювентус» запланировал трансфер полузащитника за 40 млн евро

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс может перебраться в «Ювентус».

Речь идёт о переходе в летнее трансферное окно, однако руководство «старой синьоры» попробует заранее согласовать условия будущей сделки вскоре после завершения январского трансферного периода, докладывает известный инсайдер Джанлука ди Марцио. Туринский клуб готов предложить за нидерландца 40 млн евро плюс бонусы.

Тён Копмейнерс записал себе в актив семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 26 поединках за «Аталанту» в текущем сезоне. Трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.