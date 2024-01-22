Центральный защитник Тьягу Джало перебрался из «Лилля» в «Ювентус».

О переходе португальца сообщил официальный сайт туринского клуба. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 2026 года, а также предусматривает возможность продления ещё на два сезона. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 3,6 млн евро, ещё 1,5 млн «Лилль» может получить в виде бонусов.

Тьягу Джало отыграл 102 матча за французский коллектив, записав на свой счёт три забитых мяча и два ассиста. В текущем сезоне игрок не появлялся на поле из-за разрыва крестообразной связки, полученного ещё в марте прошлого года.