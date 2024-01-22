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«Ювентус» объявил о подписании Джало официально

22 Января 2024 • 22:03 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
27.01 20:00

Центральный защитник Тьягу Джало перебрался из «Лилля» в «Ювентус».

О переходе португальца сообщил официальный сайт туринского клуба. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 2026 года, а также предусматривает возможность продления ещё на два сезона. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 3,6 млн евро, ещё 1,5 млн «Лилль» может получить в виде бонусов.

Тьягу Джало отыграл 102 матча за французский коллектив, записав на свой счёт три забитых мяча и два ассиста. В текущем сезоне игрок не появлялся на поле из-за разрыва крестообразной связки, полученного ещё в марте прошлого года.

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ЮВЕНТУС ЭМПОЛИ
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