Президент «Эмполи» – о переходе Викарио в «Тоттенхэм»: «Интер», должно быть, ругает себя»

Президент «Эмполи» Фабрицио Корси высказался на тему летнего трансфера Гульельмо Викарио.

Итальянский голкипер перебрался в лондонский «Тоттенхэм», где быстро зарекомендовал себя. На игрока также претендовал миланский «Интер».

«Нам жаль, что Викарио не выступает в команде, претендующей на Скудетто. Должно быть, «Интер» ругает себя, но клубу было необходимо сначала продать Андре Онана, и «Тоттенхэм» быстро всё провернул», – цитирует Football Italia президента «Эмполи».

Напомним, что в качестве замены Онана, перешедшему в «Манчестер Юнайтед», «Интер» подписал Янна Зоммера из мюнхенской «Баварии».