Милинкович-Савич летом может вернуться в Серию А, серб интересен одному из лидеров чемпионата

Бывший полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич ближайшим летом может вернуться в итальянскую Серию А. Как сообщает издание Tuttosport, туринский «Ювентус» рассматривает вариант с трансфером серба перед стартом следующего сезона.

Ранее сообщалось, что 28-летний Милинкович-Савич остался недоволен своим переездом в Саудовскую Аравию, где ныне выступает в составе «Аль-Хиляля». Большая зарплата не убеждает полузащитника остаться в стране.

Напомним, «Ювентус» хотел купить Милинковича-Савича ещё в то время, когда хавбек выступал за «Лацио», но у туринцев не получилось оформить сделку.