«Ювентус» не смог обыграть аутсайдера, проведя почти весь матч вдесятером

В 22-м туре Серии А «Ювентус» провёл сложнейший матч с «Эмполи». В дебюте Душан Влахович со штрафного и Андреа Камбьяссо с игры заставили потрудиться голкипера гостей. А на 18-й минуте Аркадиуш Милик был удален за игру прямой ногой. Туринцам пришлось играть вторым номером. Николо Камбьяги трижды за несколько минут пробивал по воротам - два сэйва и промах. Фабио Миретти слева ворвался в штрафную и стрельнул над целью. В начале второго тайма корнер у фаворита, Федерико Гатти выиграл борьбу вверху, а скидку замкнул Влахович - 1:0. Гости отыгрались ударом из-за пределов штрафной, Томмазо Бальданци вернул интригу в матч.

В итоге финальный свисток прозвучал при счете 1:1. «Ювентус» лидирует с отрывом в два очка от «Интера», но провел на два матча больше. «Эмполи» остается в зоне вылета.