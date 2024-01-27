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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог обыграть аутсайдера, проведя почти весь матч вдесятером

27 Января 2024 • 21:56 Комментировать (1)
Ювентус
1:1
Эмполи
окончен

В 22-м туре Серии А «Ювентус» провёл сложнейший матч с «Эмполи». В дебюте Душан Влахович со штрафного и Андреа Камбьяссо с игры заставили потрудиться голкипера гостей. А на 18-й минуте Аркадиуш Милик был удален за игру прямой ногой. Туринцам пришлось играть вторым номером. Николо Камбьяги трижды за несколько минут пробивал по воротам - два сэйва и промах. Фабио Миретти слева ворвался в штрафную и стрельнул над целью. В начале второго тайма корнер у фаворита, Федерико Гатти выиграл борьбу вверху, а скидку замкнул Влахович - 1:0. Гости отыгрались ударом из-за пределов штрафной, Томмазо Бальданци вернул интригу в матч.

В итоге финальный свисток прозвучал при счете 1:1. «Ювентус» лидирует с отрывом в два очка от «Интера», но провел на два матча больше. «Эмполи» остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Ювентус1:1Эмполи
(1:0) Влахович Душан50'  
  70'Бальданци Томмазо (1:1)
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонАлекс СандроКамбьясо Андреа 78' (Айлинг Самуэль ( 78') Маккенни УэстонЛокателли МануэльМиретти Фабио 59' (Веа Тимоти ( 59'  90') Костич Филип 78' (Йылдыз Кенан ( 78') Милик Аркадиуш  18'Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеДанило ЛуисНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоПерин МаттиаБоэнде Джозеф
Каприле ЭлияИсмайли АрдианВалюкевич Себастьян  20'Луперто СебастьяноГьяси ЭммануэльЖурковски Шимон 90' (Фаццини Якопо ( 90') Грасси Альберто 56' (Бальданци Томмазо ( 56') Мале ЮссефКакаче ЛибератоКамбьяги Николо 90' (Марин Рэзван ( 90') Черри Альберто 56' (Канчельери Маттео ( 56')
Запасные: Бериша ЭтритБерешиньски БартошШпенди СтивенПеццелла ДжузеппеГогличидзе СабаПеризан СамуэлеИндраголи Габриэле
27 января. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
27 Января 2024 в 22:02
Ничего страшного. Не всегда же щекотать фортуну за яйца? В такие моменты остро ощущается отсутствие мозгов в центре поля, когда нужно развивать атаки, но нет - так нет. Обидно, конечно же, терять очки из-за шального гола, но на подобном опыте и строится мастерство защиты. Forza Juve!
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