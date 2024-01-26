Переход Мойзе Кина из «Ювентуса» в «Атлетико» затягивается – названа причина

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин должен перебраться в мадридский «Атлетико» на правах аренды.

Согласно достоверной информации, переход 23-летнего игрока планируется оформить в ближайшее время. Тем не менее, по обновлённым сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, с этим придётся подождать: сделка затягивается, поскольку «Атлетико» намерен продать Анхеля Корреа, прежде чем подписывать Кина. Аргентинский форвард «матрасников», напомним, может переехать в Саудовскую Аравию.

Мойзе Кин провёл всего 12 матчей за «Ювентус» в текущем сезоне, не отметившись забитыми мячами. Контракт итальянца со «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года.