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Переход Мойзе Кина из «Ювентуса» в «Атлетико» затягивается – названа причина

26 Января 2024 • 02:31 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
1 1.30 X 5.20 2 11.50
27.01 20:00

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин должен перебраться в мадридский «Атлетико» на правах аренды.

Согласно достоверной информации, переход 23-летнего игрока планируется оформить в ближайшее время. Тем не менее, по обновлённым сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, с этим придётся подождать: сделка затягивается, поскольку «Атлетико» намерен продать Анхеля Корреа, прежде чем подписывать Кина. Аргентинский форвард «матрасников», напомним, может переехать в Саудовскую Аравию.

Мойзе Кин провёл всего 12 матчей за «Ювентус» в текущем сезоне, не отметившись забитыми мячами. Контракт итальянца со «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года.

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