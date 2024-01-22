Аллегри — о борьбе за чемпионский титул: «В футболе нет ничего невозможного»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о борьбе своей команды за чемпионский титул.

Напомним, после 21 матча в текущем розыгрыше Серии А «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Интер» на одно очко. При этом команда из Милана имеет один матч в запасе.

«В футболе нет ничего невозможного. Мы должны верить в то, что способны на нечто выдающееся, в то, что способны невозможное превратить в возможное. Мы должны выкладываться по максимуму, и если кто-то другой все равно нас превзойдёт, то останется лишь пожать ему руку и поаплодировать его стараниям», — цитирует Аллегри Football Italia.

Отметим, что в последний раз «Ювентус» выигрывал чемпионат Италии в 2020 году. Всего в своей истории «старая синьора» 36 раз завоёвывала главный трофей Серии А.