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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» считают Мотту идеальным сменщиком Аллегри слухи

27 Января 2024 • 02:42 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
1 1.30 X 5.50 2 12.50
Через 17 ч. 0 мин.

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта рассматривается в качестве потенциальной замены Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

41-летний специалист далёк от договорённости с «Болоньей» по новому контракту, в то время как действующий договор истекает уже через полгода. Как известно, «Ювентус» внимательно изучал кандидатуру Мотты ещё прошлым летом. По данным журналиста Альфредо Педуллы, итальянец бразильского происхождения остаётся на радарах «старой синьоры» – именно его считают идеальной заменой Аллегри в случае ухода последнего из клуба.

В числе потенциальных претендентов на Тьяго Мотту также значатся «Милан», «Рома» и «Барселона». Сам наставник мечтает однажды поработать в «ПСЖ».

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Болонья Рома Милан Ювентус Барселона Тьяго Мотта Массимилиано Аллегри ещё теги

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