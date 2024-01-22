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Чемпионат Италии. Серия А

​Мойзе Кин переходит в «Атлетико»

22 Января 2024 • 19:16 Комментировать

В ближайшее время «Атлетико» должен объявить о переходе в свои ряды из «Ювентуса» нападающего Мойзе Кина. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, «матрасники» заплатят за аренду 23-летнего до конца сезона Кина 500 тысяч евро. В соглашении между клубами опции выкупа прописано не будет.

В сезоне 2023/2024 Мойзе Кин поучаствовал в 12 матчах «Ювентуса». В них форвард не отмечался результативными действиями в виде голов или ассистов.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кина в 18 миллионов евро.

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