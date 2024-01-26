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«Фенербахче» арендует игрока «Атлетико»

26 Января 2024 • 02:51 Комментировать
Фенербахче
...
Анкарагюджю
1 1.19 X 6.80 2 15.00
28.01 19:00

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю переходит в «Фенербахче».

Турецкий клуб согласовал с руководством «матрасников» аренду 27-летнего игрока до конца текущего сезона, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, что в сделке не будет прописана опция выкупа. Переход состоится в скором времени.

Чаглар Сёюнджю провёл в «Атлетико» всего полгода, сыграв в девяти матчах команды Диего Симеоне во всех турнирах. Ранее турецкий футболист на протяжении пяти лет выступал за английский «Лестер».

«Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 57 набранными очками после 22 туров, опережая «Галатасарай» за счёт лучшей разницы голов.

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ФЕНЕРБАХЧЕ АНКАРАГЮДЖЮ
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