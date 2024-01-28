«Атлетико» объявил состав на игру с «Валенсией»

Сегодня, 28 января, «Атлетико» Мадрид встретится с «Валенсией» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Лино, Мандава, Хименес, Савич, Молина, Барриос, Коке, де Пауль, Гризманн, Депай.

Матч испанской Ла Лиги между «Атлетико» и «Валенсией» должен пройти сегодня, 28 января. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первой половине сезона чемпионата Испании «Атлетико» проиграл на выезде «Валенсии» со счетом 0:3.