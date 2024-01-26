«Атлетико» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Артуром Вермиреном. 18-летний футболист после успешного прохождения медицинского обследования заключил с «матрасниками» трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2029/2030.

Вермирен перешёл в «Атлетико» из «Антверпена». Сумма трансфера не раскрывается.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Диего Симеоне проведёт в воскресенье, 28 января. «Матрасники» будут играть против «Валенсии» на своём поле.