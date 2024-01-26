Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Вермирен – игрок «Атлетико» официально

26 Января 2024 • 20:57 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
1 1.50 X 4.40 2 6.50
28.01 23:00

«Атлетико» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Артуром Вермиреном. 18-летний футболист после успешного прохождения медицинского обследования заключил с «матрасниками» трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2029/2030.

Вермирен перешёл в «Атлетико» из «Антверпена». Сумма трансфера не раскрывается.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Диего Симеоне проведёт в воскресенье, 28 января. «Матрасники» будут играть против «Валенсии» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антверпен Артур Вермирен трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Января
02:51
«Фенербахче» арендует игрока «Атлетико»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ВАЛЕНСИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.01.24 в 23:00
Альмерия Альмерия
Алавес Алавес
2.70 3.30 2.65
Видео
27.01.24 в 16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.67 3.65 5.60
Видео
27.01.24 в 18:15
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.60 4.70 1.46
Видео
27.01.24 в 20:30
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
1.32 6.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
20:57 · Испания. Ла Лига
​Вермирен – игрок «Атлетико» официально
20:50 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Хотим вернуться на свой лучший уровень после двух плохих матчей»
20:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: С «Лас-Пальмасом» сыграет Лунин
20:33 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, как «Реал» заменит Беллингем
20:19 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти высказался о решении Клопп покинуть «Ливерпуль»
20:13 · Испания. Ла Лига
​Без Беллингема: «Реал» показал заявку на матч с «Лас-Пальмасом»
19:53 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти отреагировал на разговоры представителей «Барселоны» о судействе 1
19:31 · Испания. Ла Лига
Adidas обошёл Nike в борьбе за контракт с Ямалем
19:24 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе до сих пор не выбрал клуб
17:24 · Испания. Ла Лига
Хави: «Руководство советует мне забыть об уходе из «Барселоны»
17:08 · Англия. Премьер-лига
Вратарь мадридского «Атлетико» перебрался в клуб АПЛ официально
16:47 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» обязан отпустить Кассьерру в Европу – журналист
16:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа и Милитао выйдут на поле в этом сезоне
16:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на информацию о возможном возвращении Бензема в «Реал»
16:06 · Испания. Ла Лига
Хави: Не сомневаюсь, что Роке поможет «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем