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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» уверенно разобрался с «Валенсией»

29 Января 2024 • 01:00 Комментировать
Атлетико М
2:0
Валенсия
окончен

Набравшая отличную форму «Валенсия» в 22-м туре чемпионата Испании гостила у «Атлетико» и не смогла ничего противопоставить одному из фаворитов сезона. В первом тайме голкипер «лос чес» парировал два удара от Антуана Гризманна и один от Пабло Барриоса. На 45-й минуте Гризманн сыграл на ход Сэмюелу Лино, который реализовал выход один на один с вратарем. На 57-й минуте Науэль Молина с правого фланга доставил мяч в штрафную, и Мемфис Депай в падении головой поразил цель - 2:0.

«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте, противник - восьмой.

Протокол игры  
Атлетико М2:0Валенсия
(1:0) Лино Сэмуел45'  
(2:0) Депай Мемфис57'  
Облак ЯнСавич СтефанХименес Хосе 59' (Витсель Аксель ( 59') Мандава РейнилдуМолина Науэль  49'Де Пауль Родриго 67' (Рикельме Родриго ( 67') Коке ХорхеРивас Пабло Барриос 81' (Ньигес Сауль ( 81'  83') Лино Сэмуел 67' (Льоренте Маркос ( 67') Гризманн АнтуанДепай Мемфис 67' (Мората Альваро ( 67')
Запасные: Эрмосо МариоВермирен АртурМолдован ХорациуКорреа АнхельГомис Антонио
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриМоскера КристианГабриэль Паулиста 79' (Васкес Хесус ( 79') Гайя ХосеГильямон Уго 79' (Озкаджар Дженк ( 79') ПепелуПерес Фран 55' (Яремчук Роман ( 55') Герра ХавьерНогуэроль Диего Лопес 89' (Гонсалес Уго ( 89') Дуро Уго 89' (Мари Альберто ( 89')
Запасные: Риверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекГосальбес ПаблоИрансо Рубо
28 января. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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