«Атлетико» уверенно разобрался с «Валенсией»

Набравшая отличную форму «Валенсия» в 22-м туре чемпионата Испании гостила у «Атлетико» и не смогла ничего противопоставить одному из фаворитов сезона. В первом тайме голкипер «лос чес» парировал два удара от Антуана Гризманна и один от Пабло Барриоса. На 45-й минуте Гризманн сыграл на ход Сэмюелу Лино, который реализовал выход один на один с вратарем. На 57-й минуте Науэль Молина с правого фланга доставил мяч в штрафную, и Мемфис Депай в падении головой поразил цель - 2:0.

«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте, противник - восьмой.