«Атлетико» уверенно разобрался с «Валенсией»

Набравшая отличную форму «Валенсия» в 22-м туре чемпионата Испании гостила у «Атлетико» и не смогла ничего противопоставить одному из фаворитов сезона. В первом тайме голкипер «лос чес» парировал два удара от Антуана Гризманна и один от Пабло Барриоса. На 45-й минуте Гризманн сыграл на ход Сэмюелу Лино, который реализовал выход один на один с вратарем. На 57-й минуте Науэль Молина с правого фланга доставил мяч в штрафную, и Мемфис Депай в падении головой поразил цель - 2:0.
«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте, противник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Лино Сэмуел45'
|(2:0) Депай Мемфис57'
Облак Ян•Савич Стефан•Хименес Хосе59' (Витсель Аксель (59') •Мандава Рейнилду•Молина Науэль• 49'Де Пауль Родриго67' (Рикельме Родриго (67') •Коке Хорхе•Ривас Пабло Барриос81' (Ньигес Сауль (81') • 83'Лино Сэмуел67' (Льоренте Маркос (67') •Гризманн Антуан•Депай Мемфис67' (Мората Альваро (67')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Москера Кристиан•Габриэль Паулиста79' (Васкес Хесус (79') •Гайя Хосе•Гильямон Уго79' (Озкаджар Дженк (79') •Пепелу•Перес Фран55' (Яремчук Роман (55') •Герра Хавьер•Ногуэроль Диего Лопес89' (Гонсалес Уго (89') •Дуро Уго89' (Мари Альберто (89')
28 января. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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