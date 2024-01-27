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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вилья: «Морату критиковали несправедливо»

27 Января 2024 • 09:36 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
1 1.53 X 4.20 2 6.20
28.01 23:00

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья высказался об игроке мадридского «Атлетико» Альваро Морате.

Вилья признался, что очень рад за 31-летнего футболиста, который проводит хороший сезон. По мнению эксперта, ранее Мората подвергался необоснованной критике.

«Мората — отличный парень, я знаю его лично. О зрелищный футболист. Думаю, что зачастую его критиковали несправедливо или чрезмерно много», — цитирует Вилью AS.

В текущем сезоне Мората провёл за «Атлетико» 29 матчей, в которых забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

После 20 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «матрасники» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко.

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Атлетико Мадрид Давид Вилья Альваро Мората ещё теги

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