Вилья: «Морату критиковали несправедливо»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья высказался об игроке мадридского «Атлетико» Альваро Морате.

Вилья признался, что очень рад за 31-летнего футболиста, который проводит хороший сезон. По мнению эксперта, ранее Мората подвергался необоснованной критике.

«Мората — отличный парень, я знаю его лично. О зрелищный футболист. Думаю, что зачастую его критиковали несправедливо или чрезмерно много», — цитирует Вилью AS.

В текущем сезоне Мората провёл за «Атлетико» 29 матчей, в которых забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

После 20 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «матрасники» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко.