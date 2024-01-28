Мойзе Кин посетил матч «Атлетико», сделка будет закрыта в ближайшее время

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин замечен на стадионе мадридского «Атлетико».

Напомним, что «матрасники» уже согласовали с «Ювентусом» аренду 23-летнего игрока, рассчитанную до конца сезона. В проходящем сейчас матче «Атлетико» против «Валенсии» объективы камер выхватили Кина, находящегося на трибунах «Метрополитано». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, уже в понедельник итальянец пройдёт медицинское обследование, после чего сделка будет закрыта.

В нынешней кампании Мойзе Кин провёл 12 матчей за «Ювентус», но результативными действиями не отметился.

Наблюдать за ходом поединка «Атлетико» – «Валенсия» можно посредством текстовой онлайн-трансляции от LiveResult.