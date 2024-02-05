Маркус Тюрам: «Интер» ещё не чемпион»

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам дал интервью после победы над «Ювентусом».

Ключевой матч всего сезона Серии А завершился триумфом «нерадзурри» с минимальным счётом. Автором единственного гола стал Федерико Гатти – защитник «Ювентуса» поразил собственные ворота.

«Это был очень важный матч, и мы рады, что выиграли. Что касается Скудетто, то впереди долгий путь, предстоит сыграть ещё много матчей. Мы в хорошей форме, но другие команды тоже сильны.

Наш сегодняшний гол – командная заслуга, а не моя. Самое главное, что этот гол принёс нам три очка, мы очень довольны», – поведал в беседе с DAZN Тюрам.