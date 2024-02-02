Колыванов: «Между «Интером» и «Ювентусом» только начинается борьба»

Экс-футболист «Болоньи» Игорь Колыванов поделился комментарием о чемпионской гонке в Серии А.

«Между «Интером» и «Ювентусом» только начинается борьба. Рано говорить об «Интере» как о будущем чемпионе. Нас ждет очень интересный и серьезный матч», — приводит слова Колыванова ODDS.

В воскресенье, 4 февраля, «Интер» примет на своем поле «Ювентус» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 54 очка в 21 матче. «Ювентус» идет на второй позиции, имея в копилке 53 балла после 22 игр.