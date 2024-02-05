Локателли: «Верю, что «Ювентус» ещё поборется за чемпионство»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался после поражения от миланского «Интера» (0:1).

Команда Массимилиано Аллегри уступила прямому конкуренту в борьбе за чемпионство. Судьбу матча решил автогол Федерико Гатти.

«Происходящее на поле говорит само за себя и показывает, кто сильнее, но я верю, что борьба за Скудетто ещё впереди. Нам предстоит пройти свой путь. Нужно оставаться сплочёнными, ведь именно это позволило нам набрать так много очков в текущем сезоне.

Первый тайм получился более равным, но мы сидели слишком глубоко. После перерыва мы попытались сыграть агрессивнее, но нам противостоял очень сильный соперник», – приводят итальянские СМИ послематчевые комментарии Локателли.